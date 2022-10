von Mirjam Bittner und Laura Csapó Hocheffizient, klimafreundlich, günstig: Alle wollen die Wärmepumpe – und alle müssen warten. Denn mit der Energiekrise und dem Krieg kamen auch Lieferengpässe, die den Heizungsumbau in deutschen Häusern ins Stocken bringen – zum ungünstigsten Zeitpunkt.

"Eigentlich braucht man eine ‘Sendung mit der Maus’, um zu erklären, wie die Wärmepumpe funktioniert", sagt stern-Reporter Rolf-Herbert Peters. In der 385. Folge des Morgenpodcasts "heute wichtig" erklärt er trotzdem in einfachen Worten, wie sie funktioniert. Denn Fakt ist: Sie ist höchsteffizient. "Der größte Teil der Wärme stammt aus der Umwelt, da gibt es Energie ohne Ende und die ist auch noch kostenlos", erklärt Rolf-Herbert Peters. Einzig der Strom, der eingesetzt werden muss, um die Wärme zu sammeln, kostet. Grund genug, diesen Strom ebenfalls auf dem eigenen Dach über Photovoltaik-Anlagen zu produzieren.

Lieferengpass trifft Fachkräftemangel

Ein beliebtes und sinnvolles Modell für Leute, die etwa 30.000 Euro auf der Seite haben – und der Grund, warum so viele Hausbesitzer:innen ihre Heizungen umbauen wollen. Das Problem: Nun wollen alle gleichzeitig mit der Wärmepumpe umrüsten, insbesondere seitdem der Krieg in der Ukraine die Gas- und Ölpreise in die Höhe getrieben hat. Das sorgt für massive Lieferengpässe. Wer eine Wärmepumpe haben will, wartet aktuell sechs bis acht Monate. "Und dann muss man noch den Handwerker finden, der sie einbaut", sagt Rolf-Herbert Peters. "Bei den Handwerkern quillen die Auftragsbücher derzeit über, aber die sitzen trotzdem in den Werkstätten und haben nichts zu tun, weil das Material nicht kommt." Allerdings macht der stern-Reporter auch Hoffnung: Nächstes Jahr soll sich die Lage auf dem Markt wieder deutlich bessern.

Die Wärmepumpe als einzige Alternative

Die Zeitenwende im Heizungskeller ist nicht aufzuhalten. Wer ab 2024 eine neue Heizung einbaut, muss eine wählen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. "Man muss sich Gedanken machen, wie man künftig heizt und dass das auch noch bezahlbar ist", sagt Rolf-Herbert Peters im Podcast. "Man kann keine reine Öl- oder Gasheizung mehr einbauen." Und im Grunde gebe es nur eine Alternative, die in den Betriebskosten preiswert ist, und das ist die Wärmepumpe. Zumal diese auch noch zu mindestens 25 Prozent, maximal 40 Prozent vom Staat subventioniert wird – auch wenn die Förderung im August dieses Jahres etwas gekürzt wurde. Auch das Gerücht, dass sich Wärmepumpen nur für Neubauten rentieren, entschärft der Reporter im Podcast. "Das ist mittlerweile wirklich überholt", sagt Peters. Auch er hat eine Wärmepumpe bestellt – nun heißt es nur noch wart

