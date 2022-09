"Die Leute verlieren das Vertrauen in seine Fähigkeiten", sagt der stern-Korrespondent Jonas Breng über den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Aktuell hat dieser in seinem Land mit einer Inflation von etwa 80 Prozent zu kämpfen.

"Die Lage ist genauso dramatisch wie die Zahlen", sagt Journalist Jonas Breng über die galoppierende Inflation in der Türkei. In der 365. Folge von "heute wichtig" spricht er über die Folgen der Inflation und über die Zukunft Erdoğans. "Im Moment wollen viele einfach nur weg. Es gibt einen krassen Brain-Drain, es gibt Leute aus dem Gesundheitssektor, die raus wollen. Krankenpfleger, Ärzte die unbedingt nach Deutschland wollen. Das ist natürlich ein Befund, der Erdoğan ein Jahr vor den Wahlen nicht gefallen kann", sagt Breng im Gespräch mit "heute wichtig"-Moderator Michel Abdollahi.

In Umfragen steht es schlecht für Erdoğan

Und laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Metropoll sieht es schlecht aus für das türkische Staatsoberhaupt. Denn das Ergebnis zeige, dass bei einer Präsidentenwahl im ersten Wahlgang jeder der fünf möglichen Herausforderer mehr Stimmen bekommen würde als Amtsinhaber Erdoğan selbst. Die Wahlen sind erst im nächsten Jahr, doch der Trend ist jetzt schon klar. "Die Leute verlieren das Vertrauen in seine Fähigkeiten", so Breng über das Stimmungsbild der Menschen auf ihr Regierungsoberhaupt. Der Korrespondent sagt selbst, dass zwar die Reputation Erdoğans nicht zu unterschätzen sei, doch "diese Wirtschaftskrise in diesen Ausmaßen setzt ihm richtig zu."

Stresstest für die Nato

Viele Provokationen Erdoğans sind die meisten westlichen Länder schon gewohnt. "Wenn ihr mir nicht ganz viel Beinfreiheit gebt, mache ich bei der anderen Party mit", sagt Jonas Breng über die Handlungsweise Erdoğans in Bezug auf die westlichen Länder.

Und wie wahrscheinlich ist es, dass der Präsident seine Drohungen gegenüber Griechenland wahrmacht – das hält der Journalist für eher unwahrscheinlich: "Ich wäre sehr vorsichtig mit der Befürchtung, dass es zeitnah zu dem Konflikt kommen könnte". Die eigentliche Sorge sei, dass es zu einer baldigen Invasion in Syrien kommen kann.

