Wladimir Putin will die Ukraine wieder fest an die Russland binden

Die Lage in der Ostukraine ist vor allem eins: undurchsichtig. Im Podcast "heute wichtig" gibt Michel Abdollahi in Folge #218 deshalb einen komprimierten Gesamtüberblick. Was bedeutet diese Krise politisch, und wie wirkt sie sich auf die Heiz- und Stromkosten aus?

Der russische Präsident Wladimir Putin äußerte sich am Montagabend in einer einstündigen Rede vor der Welt. Der dramatische Monolog lässt vieles erwarten, am Ende verkündet er die Anerkennung der "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse: Sämtliche Regierungsvertreter:innen verurteilen das Verhalten, beschließen Sanktionen, Bundeskanzler Olaf Scholz stoppt gar vorerst die Genehmigung der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2, nur damit wenige Stunden später das russische Oberhaus den Einmarsch in die Republiken genehmigt.

Bei "heute wichtig" will Moderator Michel Abdollahi deshalb ein wenig Licht ins Dunkel bringen, und ordnet mit Fachleuten und Personen vor Ort den Stand der Lage ein. Was ist in der Ukraine los, was bedeutet diese Krise politisch und wie wirken sich die wirtschaftlichen Sanktionen eigentlich auf die Verbraucher:innen aus?

"Wir benötigen diese Pipeline sowieso nicht, sie ist betriebswirtschaftlich unrentabel"

stern-Reporterin Bettina Sengling berichtet über den Hintergrund des Konflikts: "Die Separatistengebiete werden von der Ukraine schon seit 2014 nicht mehr kontrolliert. Da wird mit Rubeln bezahlt, Russland hat das schleichend annektiert […] und kontrolliert diesen Staat komplett." So scheint die formale Anerkennung der Republiken vor allem konsequent zu sein. Die Frage, wie es in dieser neuen Eskalationsstufe weitergehen könnte, kann allerdings auch Bettina Sengling nur schwer beantworten: "Was Russland wirklich weiter vorhat, weiß man nicht. […] Die größte Gefahr besteht für die Leute, die an der Grenze zwischen den Separatistengebieten und der Ukraine leben."

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Und Nord Stream 2? Wurde jetzt zumindest vorerst gestoppt, nachdem sämtliche Mitglieder der Bundesregierung über Wochen nicht einmal den Begriff in den Mund nahmen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erklärt noch am Dienstag, dass durch die Krise die Energiepreise wohl vorerst weiter steigen werden. Ähnlich sieht es die Energieökonomin und Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Claudia Kemfert, die deshalb erst recht an die Bundesregierung appelliert, verstärkt auf erneuerbare Energien zu setzen: "Wir benötigen diese Pipeline sowieso nicht, sie ist betriebswirtschaftlich unrentabel und klima- sowie geopolitisch schädlich. Wir müssen eher wegkommen vom Gas."

So abonnieren Sie "heute wichtig"

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.