Arztpraxen in Deutschland können inzwischen von internationalen Investor:innen gekauft werden. Dadurch wächst jedoch häufig der Druck, noch gewinnbringender zu arbeiten. Das hat oft unnötige Behandlungen zur Folge.

Wer sein Geld investieren möchte, hat viele Möglichkeiten. Aktien, Immobilien oder klassisch auf der Bank als Anlage. Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland jedoch eine ausgefallenere Möglichkeit, sein Geld zu investieren: Arztpraxen. Im Gespräch mit Michel Abdollahi spricht der Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer Konstantin von Laffert in der 389. Folge des Podcasts "heute wichtig" über die aktuellen Entwicklungen in der Zahnmedizin und beschreibt diese als die "Industrialisierung der Medizin", die er und seine Kolleg:innen befürchtet haben.

Das Problem der Überbehandlung

Konstantin von Laffert, selbst Zahnarzt, spricht von etwa 400 Zahnarztpraxen in Deutschland, die von Investor:innen geführt werden. Bei rund 50.000 Zahnarztpraxen klingt diese Zahl auf den ersten Blick zwar nicht allzu groß, doch die Tendenz ist steigend, wie er betont. Und gerade in diesen Praxen wird häufig mehr gemacht, als eigentlich nötig. "Das ist das Problem: die sogenannte Überbehandlung", sagt Konstantin von Laffert. Denn jede Behandlung ist lukrativ – und wenn Patient:innen als Renditeobjekt gesehen werden, steigt die Gefahr, dass an ihnen Behandlungen durchgeführt werden, die nicht notwendig gewesen wären. "Sie als Patient können das ja überhaupt gar nicht beurteilen. Wenn ich Ihnen sage, da ist Karies, da muss eine Krone rauf, dann können Sie sich vielleicht noch eine zweite Meinung holen, wenn Sie irgendwie misstrauisch sind, aber Sie können überhaupt nicht beurteilen, ob ich Ihnen die Wahrheit sage oder nicht."

"Die Politik muss jetzt endlich etwas tun"

"Das ist ja überhaupt erst seit 2015 möglich, diese Investoren-MVZ, vorher war das verboten in unserem Land", erklärt Konstantin von Laffert die sogenannten medizinischen Versorgungszentren, die nun durch Investor:innen aufgekauft werden. Ausgerechnet Jens Spahn war einer der größten Befürworter dieser Gesetzesänderung und ist nun als Gesundheitsminister die Person, an die Konstantin von Laffert und seine Kolleg:innen appellieren müssen, um die Gesetzesänderung rückgängig zu machen. "Wir haben alle möglichen Forderungen an ihn gestellt und diverse Unterlagen an ihn geschickt und unsere Anforderungen an ihn weitergegeben. Er tut nichts." Ein kleinerer Schritt zur Lösung des Problems, wäre laut von Laffert, die Transparenz. Er fordert deshalb, dass eine medizinische Einrichtung, hinter der Investor:innen stehen, durch ein deutliches Schild am Eingang erkennbar gemacht werden sollte. Er selbst wird übrigens auch von Investor:innen umworben: "Ich habe drei Angebote hier direkt vor mir auf dem Schreibtisch liegen, dass ich meine Praxis verkaufen soll."

Ihr Abo für "heute wichtig"

Verpassen Sie auch sonst keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.