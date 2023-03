Diesen Freitag muss Malu Dreyer erneut zur Hochwasser-Katastrophe an der Ahr aussagen. Es geht um die Frage, warum die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin auf Warnungen in der Flutnacht vom 14. Juli 2021 nicht angemessen reagierte. Verschlief sie die dramatischen Stunden, in denen 134 Menschen ihr Leben verloren? Ein Überblick.