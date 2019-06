Die Aussagen sind zumindest irritierend, wenn nicht sogar verstörend: Bundesinnenminister Horst Seehofer findet, man müsse Gesetze besonders kompliziert machen, damit man sie schnell und ohne großen Widerstand verabschieden kann. Das sagte er kürzlich beim "Zweiten Berliner Kongress für wehrhafte Demokratie". Ein Video davon hat die ARD auf einen ihrer Twitter-Kanäle hochgeladen, darunter tobt bereits ein heftiger Shitstorm.

Horst Seehofer: "Stillschweigend, weil es kompliziert ist"

Konkret geht es um das Datenaustauschgesetz, über das am Freitag im Bundesrat abgestimmt wird. Es gehört zu einem ganzen Paket an Gesetzentwürfen zu den Themen Migration und Asyl. Wie Seehofer in dem Clip behauptet, habe man das "ganz stillschweigend eingebracht". Die Begründung dafür liefert er gleich hinterher: "Wahrscheinlich deshalb stillschweigend, weil es kompliziert ist, das erregt nicht so."

"Man muss Gesetze kompliziert machen." Bundesinnenminister @der_Seehofer erklärt, wie man bei Gesetzen Widerspruch umgeht. Im Bundestag wird morgen mit dem #Migrationspaket auch über sein Datenaustauschgesetz abgestimmt. #KongressWehrhafteDemokratie pic.twitter.com/GKbQCaW5wc — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) June 6, 2019

Und es geht weiter. Aufgrund seiner Erfahrungen "in den letzten 15 Monaten" habe er gelernt: "Man muss Gesetze kompliziert machen, dann fällt das nicht so auf." Bei schwer verständlichen Gesetzen rechnet Seehofer also mit weniger Widerstand aus der Bevölkerung. Man könnte gar vermuten, dass der Innenminister meine, das Volk sei zu doof oder zu faul, um sich mit solchen Gesetzen auseinanderzusetzen - so jedenfalls werden es kurz darauf seine Kritiker sehen.

Seehofer: "Wir machen nichts Illegales"

Und Seehofer merkt an diesem Punkt offenbar selbst, dass er sich gerade um Kopf und Kragen geredet hat. Er schiebt hinterher: "Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges." Dennoch ist er wohl überzeugt, dass seine Strategie die Richtige ist, denn: "Auch Notwendiges wird ja oft unzulässig infrage gestellt."

Das Video löste einen Shitstorm aus. Zahlreiche Nutzer zweifeln am Demokratieverständnis des Innenministers, Seehofer wird heftig attackiert. "Der Mann ist eine Katastrophe" heißt es zum Beispiel, und "mir fehlen die Worte, was für eine Frechheit, solche Aussagen!"

Ein anderer Nutzer kommentiert: "Allein das Zitat: 'Notwendiges wird oft unzulässig in Frage gestellt' zeigt, dass Seehofer Demokratie wohl nur als nerviges Konstrukt ansieht. Diese Art und Weise, allein bestimmen zu wollen, was notwendig und was unzulässig ist, zeigt Charakterzüge eines Orban oder Erdogan."

Wieder ein anderer fordert sogar Seehofers Abgang: "Wie zum Teufel kann so jemand NICHT zurücktreten müssen?! Der tritt uns und die Demokratie mit Füßen, grinst sich dabei noch einen weg und es passiert einfach gar nichts?! Ich bin täglich aufs Neue fassungslos."

Quellen: Twitter-Video