von Amonte Schröder-Jürss Fünf Geiseln kamen in der vergangenen Woche im Iran frei. Die USA zahlten dafür. Noch immer in Haft sitzt der Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd. Seine Tochter Gazelle spricht im stern über den Frust darüber – und wie sie ihren Vater am Telefon erlebt.

Vergangene Woche kam es zum wohl teuersten Gefangenaustausch der Geschichte: Rund sechs Milliarden Dollar zahlten die USA, um fünf amerikanische Geiseln im Iran frei zu bekommen, es kursieren sogar noch viel höhere Summen. Ihr Vater, Jamshid Sharmahd, ein deutscher Staatsbürger, der vor seiner Verhaftung in den USA gelebt hatte, ist seit drei Jahren in Iran inhaftiert. Er war nicht darunter.

Mein Vater lebte seit Anfang 2003 in Los Angeles, davor war er in Deutschland. Warum er jetzt nicht auch frei kam, kann ich nicht erklären. Genauso wenig wie die Sturheit vieler US-Medien, ihn nicht einmal zu erwähnen. Mein Vater ist besonders gefährdet, da er als einziger zweimal zum Tode verurteilt wurde.