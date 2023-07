Als Verteidigerin der Demokratie wird Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara von Unterstützern in Israel gefeiert

von Steffi Hentschke Hassfigur für die einen, Heldin für die anderen: Im Kampf um Israels Demokratie wird Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara zur stärksten Widersacherin von Premier Benjamin Netanjahu und seiner extremen Regierung.

Israels rechteste Regierung in der Geschichte des Landes war noch nicht einmal offiziell im Amt, als Gali Baharav-Miara entschied, in den Widerstand zu gehen. Mitte Dezember vergangenen Jahres warnte die Generalstaatsanwältin öffentlich vor den Plänen der Koalition zum Umbau der Justiz: "Die derzeit diskutierten Gesetzesentwürfe können nicht für sich allein betrachtet werden", sagte sie damals während einer Konferenz an der Universität Haifa. "Das Gesamtbild ist wichtig: Die Anhäufung von Gesetzentwürfen könnte, wenn diese übereilt und ohne eine umfassende und langfristige Vision umgesetzt werden, das System der gegenseitigen Kontrolle der Regierungsbehörden stören."