In seiner Heimatstadt hat Joe Biden treue Anhänger. Doch selbst sie finden eine zweite Amtszeit keine gute Idee

von Jan Christoph Wiechmann Die Parteiführung unterstützt ihn, ohne aufzumucken. Seine Mitarbeiter geben ihm reichlich Ruhepausen. Seine Strategen halten ihn von der Presse fern. Doch an der Basis rumort es. Für viele ist Präsident Joe Biden, 80, schlicht zu alt.

Wenn Joe Biden treue Unterstützer hat, dann wohl hier: in Scranton, der Arbeiterstadt in Pennsylvania, wo er als Sohn eines Gelegenheitsarbeiters einst aufwuchs. Hier ist ein Straßenabschnitt nach ihm benannt – der "Joe Biden Way". Hier steht eine Tafel vor dem hellblauen Holzhaus mit der Nummer 4664: "Von diesem Haus zum Weißen Haus. Sie stehen vor dem Kindheitsheim des 46. Präsidenten der USA, Joe Biden."

Und sofort tritt ein freundlicher weißhaariger Nachbar von seiner Veranda, nur zwei Häuser entfernt, und bietet an, Fotos von dem Besucher vor dem dreistöckigen Gebäude zu machen. "Ich mache das immer für Besucher. Wir hatten schon Japaner, Franzosen, Brasilianer", sagt er stolz.