Wenn die Ampel-Koalition das dritte Entlastungspaket beschließt, soll davon ein klares Signal ausgehen: Der Staat bezahlt nicht alles, aber er lässt die Bürger nicht allein. You never walk alone, so hatte der Kanzler das formuliert. Im Gespräch sind verschiedene Entlastungen, einige davon galten schon vor Beginn der Kabinettsklausur als sehr wahrscheinlich. Ein Überblick.