von Jan Christoph Wiechmann Vizepräsidentin Kamala Harris galt mal als mögliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Doch selbst bei der Parteibasis hat sie es schwer – das erlebt der stern bei seiner Reise durch den Rust Belt, die ehemalige Stahlgegend der USA. Woran liegt das?

Vielleicht lässt sich hier mal ein Fan von Kamala Harris auftreiben: Im Stadtteil Kinsman in Cleveland, Ohio. Mitten im Rust Belt der USA. Ein Arbeiterviertel im Osten der Stadt. Ein afroamerikanisches Viertel. Ein Viertel voller Demokraten in einer Stadt von Demokraten. Gibt es vielleicht jemanden, der in Kamala Harris eine zukünftige Präsidentin sehen kann? Oder eine überzeugende Vizepräsidentin?