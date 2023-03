Wer nach Kanada zieht, geht den unbürokratischen Weg. Das ist aber nicht alles, was Deutschland lernen kann

Deutsche Minister in Kanada

von Nele Spandick In Kanada lernen Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil, wie man ein Einwanderungsland wird. Sie stellen dabei fest: Es geht nicht nur um Bürokratie.

Zwischendurch fühlt es sich so an, als wollten Hubertus Heil und Nancy Faeser direkt mit Fachkräften im Gepäck zurück nach Deutschland kommen. Sie besuchen in Kanada Unternehmen, eine Hochschule und eine Weiterbildungsagentur. Und bei allen, die sie dabei treffen – ob den Elektrotechnik-Studenten, den Ingenieur oder die Managerin – werben sie für Deutschland. "Falls Sie doch noch nach Deutschland wollen: gerne!"