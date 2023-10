Nancy Faeser ist das Sinnbild dafür, dass Landtagswahlen sehr wohl etwas mit dem Bund zu tun haben. Die hessische SPD-Spitzenkandidatin hat am Sonntag doppelt verloren: Sie konnte als Landespolitikerin nichts reißen, und als Bundesinnenministerin gehört sie an führender Stelle jener Ampelkoalition an, die in Bayern und Hessen den nächsten Denkzettel verpasst bekam. Und jetzt?