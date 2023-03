"Wir waren hier immer sehr fruchtbar", sagte Knut Kreuch, der Bürgermeister von Gotha, neulich dem stern. Die hübsche Kleinstadt in Thüringen wirbt mit dem Slogan "Gotha Adelt", und ausnahmsweise hält hier die Werbung mal, was sie verspricht. Die einst hier ansässigen derer von Sachsen-Coburg und Gotha hatten tatsächlich ein außergewöhnliches Talent, blaublütige Kinder praktisch im Jahrestakt zu produzieren – 18 waren es im Fall von Ernst I., besser bekannt als Ernst der Fromme, neun im Fall von Queen Victoria und Prinz Albert in Großbritannien, einem direkten Nachfahren der Gothaer Sippe.

Der Nachwuchs heiratete ein in sämtliche Königshäuser Europas und Russlands. Vor allem im 19. und 20. Jahrhundert führte das dazu, dass sich die Sachsen-Coburg und Gothas auf beiden Seiten vieler Konflikte wiederfanden – von der Schleswig-Holstein-Krise bis hin zum Ersten Weltkrieg.

Leider ist König Charles' erster offizieller Staatsbesuch in Deutschland zu kurz dafür, einen Blick in die Wiege Europas zu werfen. Nun ja, vielleicht beim nächsten Mal. Hier schon mal ein kleiner Reiseführer in Bildern für "unseren" König und all jene, die sich für diesen Teil der deutsch-britische Geschichte interessieren.