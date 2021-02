Wie es mit den Kitas und Schulen weitergeht, ist bisher noch ungewiss. Bundesfamilienministerin Giffey schlägt ein bundesweit einheitliches Ampelsystem für Kitas vor. Bund und Länder beraten sich.

Dieser Beitrag erschien zuerst an dieser Stelle auf RTL.de

Bis Mitte Februar soll offiziell der aktuelle Lockdown weitergehen. Aber welche Regelungen gelten danach? Viele Bundesländer wollen ihren eigenen Schulweg gehen. Millionen Eltern wollen jetzt vor allem wissen, was an Schulen und Kitas passieren wird. Familienministerin Giffey hat für die Kitas ein Ampel-System vorgeschlagen, über das jetzt beraten wird.

Die Jugend- und Familienminister von Bund und Ländern beraten an diesem Montag über die Vorschläge von Familienministerin Franziska Giffey für eine "Kita-Ampel". Die SPD-Politikerin hatte am Wochenende für den künftigen Kita-Betrieb unter Corona-Bedingungen ein Drei-Stufen-System angeregt, das sich an der Anzahl der infizierten Personen in der Einrichtung und der Anzahl der Kinder und Beschäftigten in Quarantäne orientiert. Das Konzept hat Giffey den Ländern als Vorschlag übersandt.

Die Stadt Bremen macht es vor

Der Plan orientiert sich am Kita-Stufenplan der Hansestadt Bremen. Kitas könnten demzufolge ganz aufmachen (Regelbetrieb, Ampel auf grün),

wenn es keine aktuellen Corona-Fälle in der Einrichtung gibt und

weniger als zehn Prozent der Kinder und Beschäftigten in Quarantäne sind.

Liegen die Zahlen darüber und gibt es mindestens einen Infektionsfall, wechselt die Kita in den eingeschränkten Regelbetrieb (gelb) zum Beispiel mit kürzeren Betreuungszeiten.

Ab zwei Infektionsfällen und mehr als einem Viertel der Beschäftigten oder mehr als einer Gruppe in Quarantäne würde Stufe rot gelten: Schließung mit Notbetreuung.

Stufe rot würde außerdem automatisch ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 greifen.

Öffnungs-Schritte hin zu gelb oder grün sollen immer erst möglich sein, wenn sich die Lage verbessert hat und über sieben Tage stabil geblieben ist.

Giffey für schnelle Impfungen des Betreuungspersonals

Die Corona-Ampel erlaube es, "die Kindertagesbetreuung soweit wie möglich offen zu halten und nur dann zu Beschränkungen und gegebenenfalls Schließungen zu greifen, wenn die Situation vor Ort bzw. in den Einrichtungen dies tatsächlich erfordert", heißt es in einem Begleitschreiben zum Konzept an die Länder.

Die Familienministerin spricht sich außerdem dafür aus, dass ergänzend zum Ampelsystem das Personal so schnell wie möglich geimpft und solange dies nicht möglich ist, regelmäßig getestet wird. Fachkräften in der Kindertagesbetreuung sollte es außerdem ermöglicht werden, medizinische Masken auch bei der Arbeit mit den Kindern tragen zu können, heißt es weiter. Aus den Ländern kamen zunächst skeptische Stimmen: "Die Frage ist, ob das für die Kitas überhaupt machbar ist und auch, wer dann die Einstufungen vornehmen soll", sagte eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Montag.

Kritik kommt von Familienminister Stamp

Die bayerische Familienministerin Carolina Trautner (CSU) sagte, im Rahmen der letzten gemeinsamen Beratungen der Jugend- und Familienministerkonferenz habe Einigkeit unter den Ländern bestanden, dass ein bundesweiter Stufenplan weder notwendig noch sinnvoll sei. Kritik kam auch von Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP). Er sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", Giffeys "Verfahrensvorschlag" sei "praxisfremd".

In NRW setze man den eingeschränkten Pandemiebetrieb mit festen Gruppen und Stundenreduzierung fort und appelliere an die Eltern, nach Möglichkeit bis zum 14. Februar die Kinder selbst zu betreuen. "Wie es ab dem 15. Februar weitergeht, werden wir unter Berücksichtigung der Pandemie-Entwicklung mit Trägern, Eltern und Gewerkschaften in der kommenden Woche beraten." Für Kitas und Schulen sind die Länder selbst zuständig. Ein deutschlandweit einheitliches Vorgehen wird zwar immer wieder diskutiert, hat aber wegen der unterschiedlichen Interessen in den Ländern kaum Chancen.

Björn Köhler vom Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zeigte sich offen für Giffeys Vorschläge: "Die Ampel, die Giffey vorschlägt, ist durchaus sinnvoll, weil sie die einzelne Kita mit ihrer jeweiligen Situation in den Blick nimmt und das Ganze mit dem Infektionsgeschehen in der Region kombiniert."