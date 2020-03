Am Sonntagabend ist die Auszählung der zweiten Runde der Kommunalwahlen in Bayern wie geplant pausiert worden. Nun geht es in vielen bayrischen Städten weiter. Dazu gehört auch die Landeshauptstadt München. In Regensburg, Erlangen und Aschaffenburg ist erst am Montag mit dem Auszählen begonnen worden.

In mindestens zwei Großstädten hat die Wahl inmitten der Corona-Krise zu einem Wechsel auf den Spitzenposten geführt. In Nürnberg verlor die SPD den Oberbürgermeisterposten an die CSU: Marcus König (CSU) gewann die Stichwahl mit 52,2 Prozent gegen den SPD-Kandidaten Thorsten Brehm (47,8 Prozent). Dafür gewann die SPD den Oberbürgermeister-Posten in Ingolstadt. Der SPD-Herausforderer Christian Scharpf kam bei der Stichwahl auf 59,3 Prozent der Stimmen und gewann damit klar gegen den Amtsinhaber Christian Lösel (CSU).

Unterbrechung bei Auszählung

In München führte Reiter am Abend schier uneinholbar klar mit mehr als 71 Prozent der Stimmen. Die Unterbrechung bei der Auszählung war nötig, weil die Landeshauptstadt in Folge der Coronavirus-Gefahr die Wahlhelfer auf 1500 reduziert hatte. In Erlangen wird deshalb gar komplett auf externe Helfer verzichtet - hier zählen nur die städtischen Mitarbeiter unter der Woche aus. Auch in Regensburg und Aschaffenburg wird erst ab Montag gezählt.

Für die Grünen liefen die Stichwahlen bisher äußerst unbefriedigend. Trotz guter Ergebnisse bei den kommunalen Mandaten vor zwei Wochen konnte die Partei den Miesbacher Landratsposten nicht verteidigen und muss ihn nach sechs Jahren an die CSU zurückgeben. Damit stellen die Grünen nur noch einen bayerischen Landrat - bei allen Stichwahlen am Sonntag konnten sie die Wähler nicht überzeugen.

Wahlbeteiligung hoch bei Kommunalwahlen in Bayern

Die Wahlbeteiligung war vielerorts deutlich höher als noch vor zwei Wochen. Und das, obwohl viele Sorgen hatten, dass die Wahlunterlagen nicht rechtzeitig wieder bei den Wahlämtern ankommen. Denn die Stichwahl war erstmals ein reiner Weg zum Briefkasten.