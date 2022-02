Russland hat die Ukraine aus mehreren Richtungen angegriffen. Präsident Wladimir Putin befahl am Donnerstag eine großangelegte Militäraktion gegen das Nachbarland – aus der Luft, am Boden und zur See.

Stiftung stern arbeitet mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen, die von uns geprüft wurden. Wir leiten Ihre Spende ohne Abzug weiter. Die Menschen in den von Krieg und Gewalt betroffenen Gebieten in der Ukraine brauchen unsere Hilfe. Diearbeitet mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen, die von uns geprüft wurden. Wir leiten Ihre Spende ohne Abzug weiter. Über diesen Link kommen Sie direkt zu unserem Spendenformular.

Rund um die Welt sind Menschen auf die Straße gegangen, um sich mit der Ukraine zu solidarisieren und gegen Wladimir Putin und den Krieg gegen die Ukraine zu demonstrieren. In manchen Städten wurden bekannte Gebäude in den Farben der ukrainischen Flagge angestrahlt. Unsere Fotostrecke zeigt die Bilder aus Berlin, Tokio, New York und Rom.