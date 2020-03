O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL: "Für den Publikumsverkehr zu schließen sind Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen, Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten sowohl innen als auch außen. Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen. Das beinhaltet und bringt mit sich auch, dass es keine Urlaubsreisen ins und auch keine ins Ausland geben soll. Wir haben heute Nachmittag, dort wurde das verkündet, bereits eine G7 Videokonferenz gab mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Länder. Dort hat die Kommissionspräsidentin dies auch deutlich gemacht. Diese Maßnahmen des Reisebanns, des Einreiseverbots für 30 Tage, müssen von den Nationalstaaten, den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union umgesetzt werden. Das werden wir tun. Aber wir haben auch über die Aktivitäten von G 7 gesprochen und haben uns geeinigt, dass wir koordiniert und im engen Austausch vorgehen wollen. Wir haben ja umfangreiche Schutzmaßnahmen gehört, die Bundeswirtschafts und der Bundesfinanzminister verkündet haben. Das ist ein deutlicher Schirm für kleine, mittelständische und alle anderen Unternehmen. Der Bundesfinanzminister-, auch der Bundeswirtschaftsminister, haben gesagt: Wir werden das tun, was nötig ist. Das werden auf der einen Seite Liquiditätshilfen sein, aber sicherlich auch dann in der Folge Härtefall-Fonds. Und wir sind jetzt noch in der Phase, in der wir diese Dinge ausformulieren. Und trotzdem sind wir dazu bereit, weil es etwas ist, was ja einmalig ist und was wir bisher in 70 Jahren Bundesrepublik oder über 70 Jahren noch nicht tun mussten. Aber jetzt tun müssen."