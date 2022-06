von Charlotte Raskopf Viele Mieter fürchten, dass ihre Mieten angesichts der hohen Inflation erhöht werden. Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, erklärt: "Die Inflation trifft Mieter gleich dreifach".

Der Immobilienkonzern Vonovia hat deutliche Mieterhöhungen in Aussicht gestellt – und nennt als Grund die hohe Inflation. Hat sie das überrascht?

Ich habe mich gewundert, dass diese Äußerung ausgerechnet von der Firma kommt, der mit Abstand die meisten Wohnungen in Deutschland gehören. Ich hätte erwartet, dass man dort die Rechtslage genauer kennt – denn so einfach ist das nicht. Allerdings rudert Vonovia jetzt schon wieder zurück und betont, dass es sich um keine konkrete Ankündigung von Mieterhöhungen handelte. Sie haben sich mit dieser Aussage wohl etwas vergaloppiert.

Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes © Deutscher Mieterbund