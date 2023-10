Migration: Wir brauchen einen Plan

von Walter Wüllenweber Weil die Politik sich den entscheidenden Fragen in der Asylpolitik nicht stellt, verlieren die Menschen das Vertrauen. Was läuft da falsch?

Künftige Schülergenerationen werden im Geschichtsunterricht über Angela Merkel genau zwei Sätze für die Klassenarbeit lernen müssen: "Wir schaffen das!" Und "2015 darf sich nicht wiederholen!" Der erste Satz steht für eine historische Leistungen der Bundesrepublik, der zweite für eine große Enttäuschung. Die Flüchtlingszahlen steigen rasant, die Notbetten werden wieder ausgepackt, in den Turnhallen die Trennwände aufgestellt, und die AfD wird in Umfragen zur stärksten politischen Kraft im Osten. 2015 wiederholt sich doch. Es fühlt sich an wie ein gebrochenes Versprechen. Was ist da falsch gelaufen?

Vielleicht waren die Erwartungen schlicht unrealistisch. Sie basierten mehr auf Hoffnung als auf Erkenntnis. Lange hielt die politische Klasse die fliehenden Menschenmassen für ein einmaliges Ereignis. Doch inzwischen erfüllt sich, was Migrationsexperten vorhersagten: 2015 wird sich nicht nur wiederholen, es wird zum Dauerzustand. Diese Wahrheit lässt sich nicht mehr leugnen.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge weltweit von 40 auf über 100 Millionen mehr als verdoppelt. Bis 2050 ist nach Berechnungen der Weltbank mit zusätzlich über 200 Millionen Klimaflüchtlingen zu rechnen, deren Heimat wegen Dürre oder Überschwemmung unbewohnbar wird. Die meisten davon suchen sich einen Platz im eigenen Land. Aber die nächste Flüchtlingswelle rollt bereits: Im September hat das Welternährungsprogramm die lebensrettenden Hilfen für zehn Millionen hungernde Afghanen gestrichen – weil eine Milliarde Dollar fehlen. Die Zahl der Menschen, die in der EU Schutz suchen, wird also nicht geringer, sondern zunehmen. Deutlich.

Eine Obergrenze für Geflüchtete?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht Deutschland an der "Belastungsgrenze" angelangt. Dabei ist die Migration nur ein Thema von vielen in einem dicken Belastungs-Katalog. Wegen der Inflation müssen viele Familien stark sparen. Die Wirtschaftsinstitute korrigieren ihre Vorhersagen wieder nach unten. China hängt die deutschen Autobauer ab. Der Kampf gegen den Klimawandel ist viel anstrengender als gedacht.

Um zumindest in der Flüchtlingsfrage eine Entlastung zu erreichen, schlägt Steinmeiers Vorgänger Joachim Gauck etwas vor, das inzwischen die Mehrheit der Deutschen denkt: "Dass es vielleicht auch moralisch überhaupt nicht verwerflich ist und politisch vielleicht sogar geboten, eine Begrenzungsstrategie zu fahren." Das hört sich schlüssig an: Die Deutschen bestimmen selbst, wie viele Fremde sie aufnehmen wollen und können. Nur lassen sich Grenzwerte für Flüchtlinge genauso beschließen wie Steuersätze? Sie müssen durchgesetzt werden, vor allem an den EU-Außengrenzen.

Für einen Teil der Gesellschaft ist die Migrationsfrage eine moralische Angelegenheit: Wer kommt, muss aufgenommen werden, Punkt. Die reine Gesinnung beinhaltet aber leider keine Vorschläge zur Lösung der konkreten Probleme. Die präsentiert der andere Teil des politischen Spektrums. Dessen Versprechen zur schnellen Erlösung von allen Asylproblemen fallen allerdings beim Realitätscheck regelmäßig durch.

Protest in Uphal: Die Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern sollte 400 Flüchtlinge aufnehmen. Nicht alle zeigten sich damit einverstanden (Bild aus dem Februar 2023) © Reuters / Annegret Hilse

In dem Asylpaket, über das die Innenminister vergangene Woche gestritten haben, stecken auch mehr Geld und mehr Personal für die Grenzsicherung. Doch die Grenze der Europäischen Union erstreckt sich allein nach Osten über rund 9000 Kilometer. Weltweit existiert kein Zufluchtsland, dem die Abschottung auch nur einigermaßen gelingt. Sollte die EU ihr Versprechen einlösen und die Grenztruppen tatsächlich massiv aufstocken, wäre es bereits ein Erfolg, wenn sie die Flüchtlingszahlen auf dem heutigen Stand halten könnten.

Vertrauensverlust durch Scheinlösungen

Die unangenehme Wahrheit: Deutschland und die EU können die Flüchtlingsströme nicht kontrollieren. Wie viele Menschen nach Deutschland kommen, wird nicht in Berlin oder Brüssel entschieden, sondern in den zerbombten Städten, in den Elendsquartieren und den Flüchtlingscamps im Nahen Osten, in Asien und Afrika. Viele empfinden diese Erkenntnis als Kontrollverlust. Für die Populisten von der AfD sind das gute Nachrichten genauso wie für ihre rot lackierten Gesinnungsfreunde um Sahra Wagenknecht. Kontrollverlust ist der perfekte Nährboden, auf dem Radikalismus gedeiht.

Um Kontrolle vorzuspielen, haben Politiker lange versucht, die Bürger mit einfachen Lösungen zu beruhigen: Obergrenzen, Grenzkontrollen, Transitzentren, kein Bargeld für Asylsuchende und mehr sichere Herkunftsländer. Die meisten Ideen wurden nie umgesetzt, weil sie sich schon während der Planung als unrealistisch erwiesen. Das gleiche Schicksal sagen viele Migrationsexperten auch den geplanten "Ankunftszentren" an der EU-Außengrenze voraus. Interessante Idee, doch fast drei Viertel der Flüchtlinge dürfen am Ende vermutlich bleiben. Bei ihrer Verteilung unter den Mitgliedsstaaten ist Streit unausweichlich. Wie es gelingen soll, die abgelehnten Asylbewerber abzuschieben, dafür gibt es noch keinen realistischen Plan. Und was passiert mit den Geflüchteten, die sich erst gar nicht in die Schlange vor dem Ankunftszentrum stellen, sondern bei ihrem Schleuser einen Direkt-Transport nach Deutschland gebucht haben?

Die Nichtverwirklichung all dieser Scheinlösungen hat vor allem einen Effekt: Vertrauensverlust.

Integration als Daueraufgabe

Dabei offenbart ein pragmatischer Blick auf das Thema Migration, dass die politischen Entscheidungsträger die Flüchtlingsströme zwar nicht steuern können, dass aber der Staat und die Gesellschaft der Entwicklung keineswegs hilflos ausgeliefert sind. Wenn hohe Flüchtlingszahlen ein Dauerzustand sind, müssen auch die Aufnahme und die Integration zu einer Daueraufgabe werden. So wie der Umweltschutz, die Strafverfolgung und die Gesundheitsversorgung. Keine dieser Aufgaben wird jemals gelöst oder erledigt sein. Die Gesellschaft nimmt diesen Zustand als selbstverständlich hin. Niemand stellt deswegen die offene Gesellschaft oder die Demokratie infrage.

Was das bedeutet, wird besonders in den Städten und Landkreisen deutlich, an denen die Hauptarbeit hängen bleibt. Die einen erledigen ihren Job, die anderen scheitern. Im Landkreis Nordwestmecklenburg wehren sich die Bewohner des Dorfs Upahl gegen eine Verdoppelung der Einwohnerzahl durch eine Containersiedlung für Asylbewerber. Landrat Tino Schomann (CDU) versichert, er habe keine Alternative zu der schlechten Container-Lösung. Dafür gibt es einen Grund: Schomann hat in den vergangenen Jahren alle Unterbringungsmöglichkeiten gekündigt und Aufnahmestrukturen abgebaut. Im Nachbarkreis Ludwigslust-Parchim ist die Aufgabe identisch, doch die Verwaltung bewältigt sie weitgehend geräuschlos. Auch die Bürger beschweren sich nicht, obwohl es in dem Landkreis zusätzlich eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Mecklenburg-Vorpommern gibt. Landrat Stefan Sternberg (SPD) hat auch in den Wellentälern des Flüchtlingszustroms konsequent Unterbringungsmöglichkeiten ausgebaut und zusätzliche Mitarbeiter eingestellt.

In einem Forschungsprojekt hat der Politikprofessor Hannes Schammann von der Universität Hildesheim die Flüchtlingsarbeit von Landkreisen untersucht. "In Kommunen, die das als Daueraufgabe organisiert haben, funktioniert es besser. Dort gibt es weniger Probleme und weniger Spannungen", sagt er. Bürgermeisterinnen und Landräte, die an ihrer Flüchtlingsaufgabe scheitern, kommen ins Fernsehen. Von den anderen hört man nichts.

Hindernis deutsche Bürokratie

Die Aufnahme und Integration der Menschen, die in den kommenden Jahrzehnten nach Deutschland flüchten werden, ist nicht allein Sache der Kommunen, sondern eine Verpflichtung für alle staatlichen Ebenen. Gebraucht wird ein umfassendes und langfristiges Gesamtkonzept. Dazu gehören massive Investitionen in einen staatlich organisierten Wohnungsbau, denn die Wohnungsnot ist die eigentliche Engstelle der gesamten Flüchtlingsfrage. Mit einer weiteren zeitlichen Perspektive ergibt es auch Sinn, erheblich mehr Erzieher und Lehrerinnen auszubilden, weil die hohe Zahl der Flüchtlingskinder die gesamte Personalplanung an Schulen und Kindergärten über den Haufen wirft. In das Gesamtkonzept gehört auch der Aufbau eines zentralen Bundesamtes für Abschiebung, weil die Länder ihre Überforderung mit dieser nationalen Aufgabe in den letzten Jahren überzeugend nachgewiesen haben. Diese Maßnahmen wirken nicht sofort. Doch auch in Zukunft werden noch viele Menschen nach Deutschland kommen.

Vermutlich werden viele Flüchtlingskinder einmal Ministerin, Professorin oder Fußballnationalspieler. Doch manche ihrer Eltern, das zeigt die Erfahrung, werden sich zeitlebens schwertun mit den Regeln ihrer neuen Heimat. Das Zusammenleben mit Menschen aus anderen Kulturen ist anstrengend. Das darf nicht geleugnet werden. Doch es gibt keine Alternative zur Integration. Auch sie ist eine Daueraufgabe, für die Gesellschaft wie auch für die Neuankömmlinge.

Die wirksamste Maßnahme zur Integration und zur Kostensenkung bei den Kommunen lässt sich jedoch schnell umsetzen. "Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht sich dafür aus, dass Geflüchtete mit Bleibeperspektive von Anfang an arbeiten dürfen", fordert dessen Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Bundeskanzler Olaf Scholz und die SPD sind auch dafür. Oft vergehen bis zu zwei Jahre, bevor Flüchtlinge arbeiten dürfen. Auch danach müssen sie einen Hindernislauf durch die Amtsstuben absolvieren, wo die deutsche Bürokratie ihr ganzes Können zeigt.

Das schadet nicht nur den Flüchtlingen, sondern auch dem Standort Deutschland. Am deutschen Arbeitsmarkt werden alle Hände gebraucht. Und die meisten Flüchtlinge wollen arbeiten. Sie träumen nicht von unserem Sozialstaat oder den gemütlichen Sechs-Mann-Containern, sondern von den Chancen der viertgrößten Wirtschaftsnation. Niemand zahlt einem Schleuser seine gesamten Ersparnisse und riskiert sein Leben in einem geflickten Schlauchboot, um in Deutschland eine günstige Zahnfüllung zu bekommen, wie Friedrich Merz es suggeriert.

Flucht weltweit 103 Millionen Geflüchtete weltweit – diese Länder nehmen die meisten auf 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Platz 10: Bangladesch Mitte 2022 lebten rund 929.700 Geflüchtete in Bangladesch. Ein Großteil davon in den Camps Kutupalong im Distrikt Cox's Bazar, im Südosten von Bangladesch. Laut der Uno Flüchtlingshilfe ist das Lager mit mehr als 635.000 Bewohnerinnen und Bewohnern das größte Flüchtlingslager der Welt. Das Foto stammt von Anfang Mai, als ein Großbrand die überfüllten Flüchtlingslager zum Teil zerstört hat. Laut der Polizei soll es keine Toten gegeben haben.

Ein Großteil der Menschen kommt aus dem Nachbarland Myanmar, wo die muslimische Minderheit der Rohingya seit Jahrzehnten verfolgt wird, besonders seit einer Offensive der myanmarischen Armee im August 2018. Bangladesch erkennt die Genfer Flüchtlingskonvention zwar nicht an, nimmt aber seit Jahrzehnten eine hohe Zahl an Geflüchteten auf. Diese haben allerdings keinen legalen Aufenthaltsstatus, was die Sicherheitslage für sie schwieriger macht. Bangladesch hat etwa 171 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, Geflüchtete stellen einen Anteil von rund 0,55 Prozent. Mehr

Es stimmt: Nicht alle Geflüchteten passen genau zu den Jobanforderungen der Arbeitgeber. Viele jedoch schon. In der Logistik, der Gastronomie und vielen anderen Branchen werden jede Menge Arbeitskräfte gesucht, die schnell anzulernen sind. Wie sehr nicht nur die Unternehmen, sondern die gesamte Gesellschaft schon heute auf Flüchtlinge angewiesen ist, wird Patienten im Krankenhauses schnell klar: In der Bettenlogistik arbeiten viele Afrikaner, das Essen wird mal von irakischen, mal von afghanischen Helferinnen verteilt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft weist darauf hin, dass viele Pflegerinnen und Pfleger aus dem Iran und aus Nordafrika stammen. Ohne Flüchtlinge stünden die meisten Kliniken innerhalb einer Stunde still. "In Krankenhäusern arbeiten rund 50.000 ausländische Ärztinnen und Ärzte", sagt Henriette Neumeyer, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft. "Die größte Gruppe von ihnen stammt aus Syrien."



