Es muss nicht immer gleich in Sauferei ausarten: Für für viele Besucher auf der Wiesn gehört eine Maß Bier einfach dazu

Am Anfang war das Bier – warum wir so schlecht vom Alkohol lassen können

von Andreas Hoffmann Warum Alkohol Mist ist, wir von ihm nicht loskommen, und warum das manchmal sogar gut ist. Eine Annäherung an ein besonderes Getränk.

"Alkohol ist das Dressing für Deinen Kopfsalat." Herbert Grönemeyer

Ich soll etwas über Alkohol schreiben, hat mein Chef gesagt, jetzt da das Oktoberfest beendet ist. Dieses, wie es in der Eigenwerbung heißt, "größte Volksfest der Welt", was die "taz" mal als "Massenintoxikation in München" bezeichnet hat, weil sich eine "internationale Drogenszene zur weltweitgrößten Orgie mit Suchtmitteln trifft".

Worüber schreibt man da?

Vielleicht über Verena Angermeier, 30, die durch ein Internet-Video berühmt geworden ist. Darin stemmt die Kellnerin 13 Bierkrüge auf einmal, was dazu führte, so Angermeier, dass an vielen Tischen später oft 13 Krüge geordert wurden, selbst wenn nur acht Leute beisammensaßen. Die Leute wollten Angermeier leiden sehen.