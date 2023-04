von Johanna Jürgens Vor wenigen Tagen hat Paris E-Scooter per Volksabstimmung aus der Stadt verbannt. Andreas Knie, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin, glaubt: Die Probleme ließen sich auch anders lösen.

Herr Knie, Sie wohnen und arbeiten in Berlin: Stören Sie die E-Scooter im Stadtbild?

Nein, mich stören die nicht, ganz im Gegenteil. Ich brauche die, weil ich sie als ein lebendiges Element eines modernen Metropolverkehrs interpretiere, auch nutze. Und da gehören sie auch hin. Sie sind, ich würde fast sagen, zukünftig unverzichtbar, um eine Alternative zum Auto zu schaffen.

Andere sagen, genau das klappe nicht: Kaum jemand miete sich einen E-Scooter und lasse stattdessen sein Auto stehen.

Die müssten dann aber erstmal den Beweis antreten. Wir als Verkehrsforscher sehen ja, wo die E-Scooter ausgeliehen und abgegeben werden. Das passiert vor allem an ÖPNV-Haltestellen. Das heißt, die werden tatsächlich größtenteils genutzt, um zur U- oder S-Bahn zu kommen. Das ist die letzte Meile, die brauchen wir, um den ÖPNV dauerhaft attraktiv zu machen.

Können Sie verstehen, dass sich Menschen daran stören, wenn die E-Scooter überall im Weg stehen?

Klar gibt es viele, die damit nicht sorgfältig umgehen, keine Frage. Aber man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen. Wir haben Platzprobleme, das stimmt. Das liegt aber vor allem an den ganzen Autos, darüber regt sich nur keiner auf.

Man kann schon eine gewisse Lässigkeit beobachten, mit der die E-Scooter geparkt werden.

Natürlich muss man die E-Scooter-Fahrer auch disziplinieren. Dafür tun die Anbieter zu wenig, dabei sind die technischen Möglichkeiten längst da. Die Karten sind mittlerweile so gut codiert, dass man punktgenau sehen kann, wo ein E-Scooter abgestellt wird. Ob am Straßenrand, oder mitten auf dem Bürgersteig. Die Hälfte der Fälle, in denen E-Scooter bewusst falsch abgestellt werden, ließe sich verhindern, indem man sagt: So kannst du nicht parken. Und solange du den nicht umstellst, läuft die Uhr weiter, das kostet. Solche Ärgernisse lassen sich vermeiden.

Wegen genau solcher Ärgernisse haben die Pariser gerade entschieden, E-Scooter aus der Stadt zu verbannen. Haben Sie das kommen sehen?

Das hat mich schon überrascht. Paris war einer der ersten Städte, die E-Scooter zugelassen haben, die wurden dort auch viel genutzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Anne Hidalgo (Pariser Bürgermeisterin, Anm. der Redaktion) ein Verbot überhaupt anstrebt, auch als bindendes Element benutzt.

… Sie sprach von einem "Sieg der lokalen Demokratie".

Eine Wahlbeteiligung von sieben Prozent ist dann doch ein bisschen wenig, um so eine Entscheidung zu legitimieren.

Vor allem ältere Menschen haben für das Verbot gestimmt. Ist die Frage nach den E-Scootern längst auch eine Generationendebatte?

Ja, das sieht man ja schon, wenn man sich die Leute anguckt, die damit unterwegs sind. Vor allem ältere Männer, das ist mein Eindruck, tun sich immer ein bisschen schwer mit solchen Innovationen. Ich werde auch schon gefragt, ob mir das nicht peinlich wäre, E-Scooter zu fahren, in meinem Alter. Was wir in Umfragen allerdings feststellen, ist, dass Fahrradfahrer ein mindestens genauso großes Aufregerthema sind. Insbesondere in Städten, in denen die Radwege nicht gut genug ausgebaut sind und man auf den Bürgersteig ausweichen muss. Das wird medial nur nicht so hochgekocht.

Der Stuttgarter Oberbürgermeister will erreichen, dass E-Scooter in seiner Stadt nicht mehr überall, sondern nur noch in eigens dafür bestimmten Parkzonen abgestellt werden

Ja, das ist die Debatte, die wir jetzt in Deutschland führen. Die Frage, wie man mit den E-Scootern umgeht, wenn man sie nicht verbieten will. Zugewiesene Flächen sind grundsätzlich erstmal eine gute Idee. Wie sinnvoll das ist, hängt aber natürlich davon ab, wo die dann schlussendlich sein sollen. In Leipzig gibt es diese Parkflächen für E-Scooter nur an den ÖPNV-Stationen, das allein macht natürlich wenig Sinn. Denn ich will ja auch weg von der Straßenbahn, in ein Quartier. Man kann mit dieser Flächenpolitik viele Probleme lösen, dafür muss man aber berücksichtigen, wohin die Leute fahren wollen.

Wäre es auch eine Möglichkeit, einfach die Anzahl der zugelassenen E-Scooter zu reduzieren?

Das würde ich den Markt regeln lassen, da wird es eine natürliche Grenze geben. Die eigentliche Gefahr für die Unternehmen sind nämlich nicht die Straßenbaubehörden, sondern das Geld. Investoren werden angesichts steigender Zinsen immer scheuer, was das Risikokapital angeht, das sie in solche Firmen stecken. Deswegen gehen wir davon aus, dass eine nicht geringe Anzahl von E-Scooter-Anbietern bald von selbst vom Markt verschwinden wird.