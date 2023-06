von Fabian Huber Der Demokratie-Aktivist Nathan Law ist 2020 aus seiner Heimatstadt Hongkong geflohen. Im Interview blickt der 29-Jährige mit Ernüchterung auf die funkelnde Stadt, die er so liebte – und mit Enttäuschung auf Deutschland.

Als junger Student stand Nathan Law an der Spitze der Demokratiebewegung in Hongkong. 2020 verließ er seine Heimat Hals über Kopf. Seitdem lebt er in London – mit Asylstatus, in Angst, ohne Kontakt zur Familie. In seiner Heimat sind die Proteste unterdessen abgeklungen. Haben Law und seine Mitstreiter auf ganzer Linie verloren und das Pekinger Regime gewonnen?