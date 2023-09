Kanzler, Kochwurst und Kraut: Deutschland feiert goldenes UN-Jubiläum in New York

von Nico Fried Bei einem Empfang in New York erinnert Olaf Scholz an den Beitritt zu den Vereinten Nationen vor 50 Jahren. Es ist ein Abend, über dem auch ein wenig die Frage hängt: Wie beliebt sind wir eigentlich in der Welt?

Deutschland hat eingeladen – mal schauen, wer so kommt. Das UN-Gebäude in New York am Montagabend: Die Bundesregierung gibt einen Empfang, um am Rande der Generalversammlung 50 Jahre Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen zu feiern. Man hat den Delegate’s Dining Room im 4. Stock gebucht, große Terrasse und Blick über den East River. Noch hängen Regenwolken über der Manhattan Bridge. Aber später, kein Witz, genau als der Kanzler eine kurze Rede hält, reißt der Himmel auf, und die Abendsonne spiegelt sich golden in den Fenstern der Skyline von Brooklyn.