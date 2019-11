Das "C" ist beim CDU-Parteitag schon mal dabei. Dafür sorgte eine Aktion von Umweltschützern, die den Großbuchstaben fürs Christliche am Donnerstag zeitweise von der Berliner Parteizentrale entfernt hatten. Rund 1.000 Delegierte beraten am Freitag und Samstag in Leipzig über den künftigen Kurs der Christdemokraten. Die Frage nach einem möglichen Kanzlerkandidaten spiele dabei zunächst keine wirkliche Rolle, meinten Parteimitglieder. Schon gar nicht gehe es um ein Duell zwischen Parteichefin Annnegret Kramp-Karrenbauer und dem parteiintenern Groko-Kritiker Friedrich Merz. "Wenn wir eine gute inhaltliche Debatte führen, dann kann das eigentlich nur wertvoll sein. Wir sind so viele, wenn man guckt, von der einen Seite des Saales bis zur anderen und von vorne bis hinten. Wenn alle ihr bestes dazutun, und wenn wir dann am Ende auch in die Umsetzung kommen und was auf den Weg bringen, dann ist es, glaube ich, das, was die Menschen von uns erwarten. Und darauf freue ich mich." "Auf diesem Parteitag zumindest spielt es keine Rolle. Es wird hier keine Kandidatur, keine Kampfkandidatur. Es gibt natürlich einen Antrag zur Urwahl des Kanzlerkandidaten beziehungsweise der Parteivorsitzenden. Da wird sich im Laufe des Parteitages zeigen, ob der Zustimmung findet oder nicht." "Aber im Moment ist es doch ganz, ganz wichtig, dass wir das Fundament dafür bereiten, was wir dann 2021 brauchen, um ein gutes Angebot für die Wählerinnen und Wähler zu haben. Und deshalb müssen wir jetzt in der Sache wirklich miteinander diskutieren und um eine gute Lösung ringen." Kramp-Karrenbauer forderte zum Auftakt eine offene Debatte über den programmatischen Kurs. Sie habe keine Angst vor Kontroversen, sondern wünsche ausdrücklich eine intensive Auseinandersetzung über Sachthemen, so die Parteichefin. Nach Reden von Vertretern der CDU-Führung sollte Merz am Nachmittag zu den Delegierten sprechen.