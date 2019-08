Ausgelassene Stimmung beim Protest der Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future" am Freitag in Dortmund. Viele der Teilnehmer fühlten sich beflügelt von den Erfahrungen beim ersten bundesweiten Sommerkongress, der dort am Mittwoch begonnen hatte. O-TON DEMONSTRANTIN LINA STROTMAN ("Ja, doch, auf jeden Fall. Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie viele andere Leute aus verschiedenen Städten da sind, dass man halt nicht nur in seiner Ortsgruppe alleine ist, ja, und es ist einfach toll zu sehen, dass wir alle irgendwie für das Gleiche kämpfen.") O-TON DEMONSTRANT DENNIS HERZBERGER ("Super, ich habe unglaublich viel Spaß hierbei, es sind unglaublich viele nette Menschen hier und die Workshops sind unglaublich interessant, also ich finde es super.") O-TON DEMONSTRANT JULIUS AUER ("Der Sommerkongress vernetzt uns nochmal alle besser um einiges mehr. Wir lernen viele neue Leute kennen, also es bringt auch was, definitiv.") Die Veranstalter erwarteten zu dem fünftägigen Treffen rund 1.500 Teilnehmende aus dem In- und Ausland. Auf dem Programm stehen noch bis Sonntag unter anderem zahlreiche Workshops, Diskussionsrunden mit Wissenschaftlern und Politikern sowie die praktische Erprobung kreativer Aktionsformen. Und die traditionelle Freitagsdemo durfte natürlich auch nicht fehlen.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++