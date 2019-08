Ein Mann aus Florida, der explosive Substanzen per Post an prominente Kritiker von US-Präsident Donald Trump geschickt hatte, ist am Montag zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Mann ist 57 Jahre alt und begann vor Gericht in Manhattan zu weinen, als er wegen der Verwendung von Massenvernichtungswaffen und anderer Verbrechen verurteilt wurde. Im Jahr 2018 hat der Verurteilte laut Gericht Sendungen an 16 Adressaten geschickt, darunter Ex-Präsident Obama, Ex-Außenministerin Clinton, verschiedene Senatoren der demokratischen Partei, Schauspieler Robert DeNiro, Geschäftsmann George Soros und CNN. Alle explosiven Sendungen wurden abgefangen und keine explodierte. Der Verurteilte lebte oft in diesem Van und demonstrierte auch damit seine Haltung. Der Mann war früher tätig als Stripper, Pizzalieferant und Disk-Jockey. Er wurde im südlichen Florida im vergangenen Oktober verhaftet. Die Anklagevertreter hatten lebenslange Haft für den Mann gefordert, da er schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war und insgesamt laut Staatsanwaltschaft eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Seine Verteidiger hingegen sagten, er sei als Kind missbraucht worden, habe Lernschwierigkeiten und sei auch durch den Gebrauch von Doping-Mitteln isoliert und paranoid gewesen.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++