Die CDU hat bei den Landtagswahlen in Sachsen deutliche Verluste hinnehmen müssen, bleibt aber stärkste Kraft. Die rechtspopulistische AfD kam deutlich über die 20-Prozent-Marke. Die CDU erzielte nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 32,1 und die AfD 27,5 Prozent. Ministerpräsident Michael Kretschmer kann damit wohl im Amt bleiben. Kretschmers Koalition mit der SPD hat aber keine Mehrheit mehr. Er bräuchte damit eine Koalition aus drei Parteien, da er eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen hat. Viele Dresdner haben am Morgen nach der Landtagswahl in Sachsen gemischte Gefühlen: (O-TON PASSANT BODO ROSENBAUM) "Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis und ich freue mich, dass die AfD viele Stimmen dazubekommen hat. Was die CDU nun damit macht, werden wir die nächsten fünf Jahre sehen." (O-TON PASSANT RONALD HEYNOWSKI) "Wie kann man damit zufrieden sein. Es ist eine tiefe Enttäuschung, dass die AfD so viele Stimmen bekommen hat, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Es ist eine Partei, die sich in keiner Weise profiliert, die keine Verantwortung übernehmen will und wie so eine Partei so viele Stimmen bekommen kann ist mir unbegreiflich." (O-TON PASSANT JÖRG FAHRENBRUCH) „Ja zufrieden schon, dass die AfD nicht stärkste Partei geworden ist aber sehr unzufrieden, dass die Menschen nicht verstanden haben, welche Stunde geschlagen hat generell wegen Umweltpolitik und allem Möglichen. Und mich ärgert es ein bisschen, dass die Leute nicht verstehen wollen, warum AfD gewählt wird, sondern dass darauf geschimpft wird. Das ist einseitig, aber sonst sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, würde ich sagen. Schön ist es nicht, aber hätte schlimmer kommen können." Interessant und positiv ist, dass bei der Landtagswahl deutlich mehr Menschen an die Urne gingen als bei der vorherigen im Jahr 2014. In Sachsen lag die Wahlbeteiligung bei 66,6 Prozent, im Vergleich zu 49,1 Prozent im Jahr 2014. Mit Auswirkungen auf die große Koalition in Berlin wird nicht gerechnet, sofern die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg weiterhin die Ministerpräsidenten stellen.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++