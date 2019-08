Montagabend im nördlichen Teil von Hongkong: Mehrere Hundert Protestierende gehen gegen eine Polizeistation vor, sie setzen Container in Brand und werfen Steine. Die Menge löst sich später auf, bevor die Polizei sie verfolgen kann. An einem anderen Ort war es kurz zuvor zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und Regierungsanhängern in Hongkong gekommen. An diesem Montag hatten die anhaltenden Proteste gegen Regierungschefin Carrie Lam und den Einfluss Chinas mit einem Generalstreik einen Höhepunkt erreicht - in der Sonderwirtschaftszone Hongkong herrschte in weiten Teilen Chaos. Die Polizei ging mit Tränengas gegen Protestierer vor. Dutzende Menschen wurden festgenommen. Bahn- und Busdienste wurden eingestellt. Demonstranten blockierten Gleise und Bahnhöfe. Auf den Straßen bildeten sich lange Staus. Pendler kamen nicht zur Arbeit. Am Flughafen von Hongkong wurden mehr als 200 Flüge gestrichen. Protest-Teilnehmer sagten am Montag: O-Ton: "Mein Herz bricht, wenn ich all diese Studierenden sehe. Also wenn man mich fragt, der ich Familie und Kinder habe, ob man in der ersten Reihe protestieren sollte, dann wäre das nichts für mich, aber einen Tag zu streiken, das ist machbar. Deshalb bin ich hier, um meine Unterstützung zu zeigen. Ich hoffe, dass Regierungschefin Carrie Lam angemessen auf die Forderungen der Bürger reagiert." O-Ton: "Die Menschen in Hong Kong sind jetzt schon so oft marschiert, aber die Regierung zieht es noch immer vor, das zu ignorieren und nicht entsprechend zu handeln. Sie haben keine Antwort an das Volk. Also, wenn wir heute nicht streiken, dann werden sie wohl niemals auf uns hören." Ein Polizeisprecher sagte, die Sicherheitskräfte stünden geschlossen hinter der gewählten Regierung von Hong Kong. Man verhalte sich verantwortungsvoll: O-Ton: "Wenn die Protestierenden ein bestimmtes Maß an Gewalt anwenden gegen uns, dann werden wir ein entsprechendes Maß an Stärke entgegensetzen. Daher weiß ich nicht, was die Frage nach dem "maximalen Niveau von Stärke" bedeuten soll. Wir haben natürlich ein großes Spektrum an Möglichkeiten, aber ich darf Ihnen versichern, dass wir nur das Minimum an Stärke einsetzen wollen, um jede Art von Störungen und Unordnung zu kontrollieren." Der früheren britischen Kronkolonie Hongkong wurden mit der Übergabe an China 1997 besondere Freiheitsrechte eingeräumt, die die Regierungsgegner gefährdet sehen. Die Kundgebungsteilnehmer fordern den Rücktritt der Regierung, was diese ablehnt. Auch den vollkommenen Verzicht auf das ausgesetzte Gesetz zur Auslieferung Verdächtiger an China will man nicht zusagen. An diesem Gesetz hatten sich die seit Wochen anhaltenden Proteste entzündet. Mittlerweile wenden sich die Demonstranten grundsätzlich gegen einen aus ihrer Sicht wachsenden Einfluss der chinesischen Führung in Peking.

