Eine Gruppe Demonstranten hat am Freitag vor der chinesischen Botschaft in Berlin für die Einhaltung der Menschenrechte in Hongkong protestiert. In der chinesischen Sonderverwaltungszone kommt es seit Wochen immer wieder bei Protesten zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und Demonstranten. "Ich möchte für mich ganz ganz gerne, dass die deutsche Regierung einfach für uns Unterstützung macht und sagt: Was im Moment in China und in Hongkong passiert, ist nicht in Ordnung. Das ist nicht akzeptabel. Es geht um Freiheit und menschliche Rechte. Es geht nicht so viel um Politik im Moment." Auch für Freitag sind wieder Demonstrationen gegen die chinesische Regierung angekündigt. Am Abend soll es nach Medienberichten eine Menschenkette quer durch das Stadtgebiet geben.

