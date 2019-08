Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan um das Gebiet Kaschmir spitzt sich weiter zu. Seit Indien vor wenigen Tagen den Sonderstatus der Region außer Kraft gesetzt hat, herrscht in der Bevölkerung Unsicherheit darüber, was als nächstes geschehen wird. Shabana Kausars Familie lebt in dem von Pakistan kontrollierten Gebiet, direkt an der sogenannten Kontrolllinie zwischen den beiden Ländern. Eine gefährliche Lage, denn immer wieder kamen hier Streubomben zum Einsatz. Um sich in Sicherheit zu bringen nutzt die Familie einen Bunker. "Im Bunker ist ausreichend Platz, damit sich die ganze Familie hier verstecken kann. Aber manchmal müssen wir auch Nachbarn unterbringen, die selbst keinen Bunker haben, wir verstecken uns alle hier, um unser Leben zu retten." Nachdem der Sonderstatus ausgesetzt, die Kommunikationswege eingeschränkt und Sicherheitsauflagen verschärft wurden, verließen Tausende Arbeiter das Kaschmir-Tal Richtung Süden. "Wir kommen aus dem Kaschmir-Tal, wir haben überhaupt kein Geld, wir wissen nicht, wie wir ab hier weiterreisen sollen." Lokale Medien berichteten, die Arbeiter hätten sich "durch verschiedene Elemente" gezwungen gesehen, ihre Häuser zu verlassen. "Unsere Situation ist sehr schlecht, es gibt Ausgangssperren, unsere Arbeit wurde unterbrochen, es findet gar keine Arbeit mehr statt." Nach der Darstellung Indiens wurde der Sonderstatus aufgehoben, weil er die Entwicklung Kaschmirs behindere. Das hinduistisch dominierte Indien will die muslimisch geprägte Region soll nun vollständig integrieren. Welche Auswirkungen dies für die muslimische Bevölkerung hat, ist bislang unklar. Das muslimische Pakistan versteht sich als Schutzmacht der Muslime in ganz Kaschmir. Indien wirft Pakistan vor, islamistische Kämpfer auszubilden und zu bewaffnen. Pakistan kündigte am Mittwoch an, den indischen Botschafter aus Islamabad ausweisen zu wollen. Das indische Außenministerium appellierte jedoch am Donnerstag an den Nachbarn, die normalen Kanäle der diplomatischen Kommunikation zu erhalten. Der Streit um das Kaschmir-Gebiet besteht bereits seit der Unabhängigkeit beider Länder von Großbritannien im Jahr 1947.

