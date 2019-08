In Indonesien halten die Massenproteste gegen Polizeigewalt und für Autonomie von Westpapua und Papua an. Tausende Menschen demonstrierten am Donnerstag teilweise gewalttätig gegen die Behörden. Die Polizei antwortete mit Tränengas. Beide Seiten berichteten von Verletzten. Die Behörden haben nach den Vorfällen das Internet in der Region abgeschaltet. Ein Sprecher der Regierung teilte mit, dass die Sperre so lange bestehen bleibe, bis sich die Lage auf der betroffenen Insel Neuguinea wieder normalisiert habe Die Proteste waren ausgelöst worden, weil es auf der Hauptinsel Java zu Polizeigewalt gegen Studenten gekommen war, die für das Selbstbestimmungsrecht von Papua und Westpapua demonstriert hatten. Sie sollen gewalttätig niedergeschlagen und als "Schweine" und "Affen" beschimpft worden sein, berichteten Medien. Neuguinea ist die zweitgrößte Insel der Welt. Indonesien hatte das zuvor von den Niederlanden regierte Gebiet im Jahr 1969 formal annektiert. Im östlichen Teil der Insel liegt der Staat Papua-Neuguinea. Separatisten versuchen seit Jahrzehnten, die Unabhängigkeit der rohstoffreichen Region zu erreichen.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++