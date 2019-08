Der Protest vor dem Senat in Rom ist nicht zu übersehen: Demonstranten äußern hier am Montag ihre Kritik am Vorgehen der rechtsgerichteten Regierung und vor allem am Innenminister Matteo Salvini von der Lega. Sie rufen, Solidarität sei kein Verbrechen, das wisse jeder, auch im Oberhaus des italienischen Parlamentes. Drinnen, im Senat, hatte die Regierung keine Probleme, ihre neue Gesetzgebung mit härteren Strafen gegen Seenotretter durchzusetzen. Die Koalition aus Lega und Fünfsternebewegung konnte die Abstimmung, die sie zugleich als Vertrauensvotum deklariert hatte, klar gewinnen mit 160 gegen 57 Stimmen. Seenotrettern, die sich gegen Regierungsanweisungen wenden, stehen nun weit höhere Strafen bevor: Statt bisher 50.000 Euro können bis zu eine Million Euro als Strafe verhängt werden. Kapitäne können entsprechend festgenommen und ihre Boote praktisch automatisch beschlagnahmt werden, was wiederum Demonstranten als unmenschlich kritisieren. Der Kurs der Regierung nutzt vor allem der Lega von Matteo Salvini - laut einer aktuellen Umfrage hat sich die Zustimmung zu seiner Partei deutlich erhöht - mittlerweile liegt sie demzufolge bei fast 40 Prozent und ist daher derzeit die mit Abstand populärste Partei in Italien.

