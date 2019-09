HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident Sachsen: "Wir verzichten auf überhaupt keine Wählerstimme. Ich habe immer gesagt, ich bin der Ministerpräsident aller Sachsen, und ich mache nur nicht alles mit. Das heißt, dass wir in 20 Monaten ganz, ganz viele Gespräche geführt haben, viele Menschen auch unmittelbar erreicht haben. Wir haben ja das Phänomen, was auch oft genug beschrieben worden ist, es gibt das Internet, es gibt eine Filterblase, es gibt eine sich verstärkende Meinungsmacht. Und gegen die hilft nur das unmittelbare Gespräch, das unmittelbare Erleben. Deswegen ran an die Gespräche, da hingehen wo es wehtut. In 20 Monaten war nicht erreichbar, alle Menschen zu treffen. In fünf Jahren wird es möglich sein. Und man kann in fünf Jahren natürlich auch viel besser zeigen, dass das, was man sich vorgenommen hat, auch in der Praxis wirkt und erreichbar ist."