Tausende Menschen haben am Sonntag der Opfer der Schusswaffenangriffe vom Wochenende gedacht. Im texanischen El Paso an der US-Grenze zu Mexiko hatte ein Angreifer am Samstag in einem Einkaufszentrum zahlreiche Menschen erschossen, darunter mehrere Mexikaner. Mexiko erwägt nun einen Auslieferungsantrag für den Schützen. "Für Mexiko ist diese Person ein Terrorist", sagte Außenminister Marcelo Ebrard. Außerdem forderte er die USA zu einer klaren und entschlossenen Haltung gegen Hassverbrechen auf. "Wir betrachten diesen Akt als einen Akt des Terrorismus gegen die mexikanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, Mexiko und die Vereinigten Staaten." Für die oppositionellen Demokraten ist der Präsident Donald Trump für das Verbrechen mitverantwortlich. Der aus El Paso stammende demokratische Präsidentschaftsbewerber Beto O'Rourke brachte die Tat mit dem Wiederaufflammen des weißen Nationalismus zusammen. "Wir haben einen Präsidenten, der in seiner ersten Rede als Kandidat für das höchste Amt des Landes mexikanische Einwanderer als Vergewaltiger und Kriminelle bezeichnet hat, der vor Karawanen von Asylbewerbern gewarnt hat, die er als Tiere und Plage bezeichnet hat. Die Sprache des Präsidenten, seine Rhetorik, hat die Art von Hassverbrechen hervorgebracht, die wir gestern in El Paso gesehen haben, die wir vermehrt in diesem Land in den vergangenen drei Jahren sehen." Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 21-jährigen Weißen, bei dem ein rassistisches Motiv vermutet wird. Die US-Behörden stufen den Fall als Inlandsterrorismus ein. Trump verurteilte die Tat als feigen Gewaltakt.