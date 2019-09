Durchwachsene Stimmung bei der SPD am Montag in Berlin. Bei der Landtagswahl in Brandenburg konnten sich die Sozialdemokraten trotz deutlicher Verluste als stärkste Partei behaupten, in Sachsen kam die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Martin Dulig allerdings nur auf magere 7,7 Prozent. SPD-Interimschefin Manuela Schwesig macht dafür eine Polarisierung im Wahlkampf verantwortlich. Das habe der SPD in Brandenburg geholfen, in Sachsen dagegen geschadet. "Was heißt das Wahlergebnis von gestern? Dieses Wahlergebnis heißt für alle demokratischen Kräfte, dass Oststhemen stärker ernst genommen werden müssen. Ich bin seit zehn Jahren in verschiedener Verantwortung und erlebe immer wieder, dass es viel Kraft und Mühe kostet, die Themen, die für Ostdeutschland wichtig sind, nach vorne zu bringen." Dietmar Woidke muss nun in Brandenburg eine neue Regierung bilden, die bisherige Koalition aus SPD und Linken hat keine Mehrheit mehr. Ein Bündnis mit der AfD schließt die SPD aus. Möglich sind daher eine rot-rot-grüne Koalition oder auch ein Bündnis aus SPD, CDU und Grünen. "Also, wir werden umgehend beginnen. Und ich werde zuerst sprechen, das habe ich gestern noch mit dem CDU-Vorsitzenden vereinbart, mit der CDU. Die CDU ist von den Partnern, die für uns infrage kommen, der stärkste Partner. Wir brauchen eine stabile Regierung in Brandenburg, wir brauchen eine Regierung, die das Land voranbringt. Aber der erste Partner wird nicht der einzige sein. Wir werden mit allen sondieren, die jetzt für eine Regierungsbildung infrage kommen." Doch das ist längst nicht die einzige Baustelle der Sozialdemokraten. Auf Bundesebene wird eine neue Parteispitze gesucht. Beim Mitgliederentscheid über den SPD-Parteivorsitz werden acht Paare und ein Einzelbewerber antreten. Vom 4. September an werden sich alle 17 Kandidaten auf 23 Regionalveranstaltungen der Basis vorstellen. Der Mitliederentscheid soll in der zweiten Oktoberhälfte stattfinden. Formal gewählt wird die neue Parteiführung auf einem Bundesparteitag Anfang Dezember.

