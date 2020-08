Sehen Sie in diesem Video: Verstörende Bilder aus Wuhan – Tausende feiern dicht an dicht in Wasserpark.













Verstörende Bilder: Tausende Menschen feiern Mitte August eine Pool-Party im chinesischen Wuhan.





Der Ort, an dem das Coronavirus erstmals ausgebrochen sein soll und sich in die ganze Welt verbreitete.





Angst vor einer Covid-19-Infektion scheinen die Besucher des Wasserparks nicht zu haben.





Dicht an dicht tummeln sich Party-Gäste auf Schlauchbooten und in den Pools – ohne jeglichen Mindestabstand.





Laut chinesischen Medien soll der Wasserpark nur zu 50 Prozent ausgelastet gewesen sein – schwer vorstellbar angesichts dieser Bilder.





Wuhan, das nach dem Ausbruch komplett unter Quarantäne gestellt wurde, kehrt momentan langsam zur Normalität zurück.





Trotzdem: Das Coronavirus ist noch da. Erst vor wenigen Tagen wurde eine neue Covid-19-Erkrankung in Wuhans Umgebung nachgewiesen.





Die Bilder aus dem “Wuhan Maya Beach Water Park“ deuten jedoch darauf hin, dass das Virus im einstigen Epizentrum aus dem Bewusstsein verschwindet.

