In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einer Explosion und mehreren Schüssen am Montagabend zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden am frühen Dienstagmorgen mit. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich kurz darauf zu den Anschlägen. Ein US-Sondergesandte sagte, dass der Angriff auf ausländische Streitkräfte gerichtet gewesen sei. Ein Selbstmordattentäter habe sich demnach in der Nähe eines Areals in einem Auto in die Luft gesprengt, wo ausschließlich internationale Organisationen ansässig seien. Ein Anwohner: "Viele Freunde von mir sind bei dieser Explosion ums Leben gekommen. Es ist das fünfte Mal, dass diese Gegend angegriffen wird. Wir wollen, dass dieses Camp an einen anderen Ort zieht." Erst am Sonntag hatten US-Behörden mitgeteilt, dass man an der Schwelle eines Abkommens sei, das die Gewalt reduzieren und den Afghanen nachhaltigen Frieden ermöglichen werde. Einen Tag später explodierte die Bombe an dem Ort, wo der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad ankommen sollte. US-Präsident Donald Trump will den US-Einsatz in Afghanistan beenden, verlangt aber als Bedingung von den Taliban, dass das Land nicht wieder zum Rückzugsort für Extremisten wird.

