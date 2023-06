von Nico Fried stern-Kolumnist Nico Fried analysiert die Kommunikation des Kanzlers – der gegenüber Demonstranten kürzlich temperamentvolle Worte fand. Fried ist überzeugt: Jetzt müsste sich Scholz nur noch an der richtigen Stelle Gehör verschaffen.

Sieh mal an, der Kanzler, ganz ungewohnt: Olaf Scholz hat zuletzt gleich zweimal eher ruppige Worte gewählt. Erst bezeichnete er die Klebeaktionen der Letzten Generation als "völlig bekloppt". Dann belehrte er Demonstranten, die ihn als Kriegstreiber beschimpft hatten, dass sie Wladimir Putin anschreien würden, "wenn ihr irgendeinen Verstand in euren Hirnen hättet". Es ist bemerkenswert, dass der Kanzler gerade jetzt aus sich herausgeht, wo ihm in Umfragen von einer großen Mehrheit attestiert wird, er halte sich zu sehr zurück. Vielleicht ein geeigneter Zeitpunkt, mal wieder über den Kommunikator Scholz zu sprechen.