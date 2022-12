von Nico Fried Erstmals gibt Deutschland in der Kolonialzeit geraubte Kunstgegenstände an Nigeria zurück. Es sei aus deutscher Sicht falsch gewesen, die Kunstwerke zu nehmen, und falsch, sie zu behalten, sagte Außenministerin Annalena Baerbock.

Da liegt sie. Sieht ein bisschen blass aus, aber mit starkem Gesichtsausdruck. Ihr Name: Iyoba Idia. Ihr Alter: etwa 500 Jahre, aber gut erhalten, nur das Eisen in den Zierwunden auf der Stirn ist verloren gegangen. Die Maske, etwa 20 Zentimeter lang, zeigt die Mutter des 17. Königs von Benin, der von 1504 bis 1550 regierte. Idia ist aus Elfenbein geschnitzt und trägt eine Perlenkette aus Korallen. Wie sie mit ihren großen, hervorstehenden Augen in den Saal blickt, sieht es so aus, als schaue sie sich erstmal um in dieser neuen Umgebung, die doch ihre Heimat ist.