Wladimir Putin und Kim Jong-un bei ihrem Treffen am 25. April 2019 in Wladiwostok, Russland

In alter Freundschaft: Wie Putin und Kim wieder zueinander finden

von Bettina Sengling Der Großvater ließ sich von Stalin einen Krieg genehmigen und beschaffte sich Waffen aus Moskau. Der Enkel soll nun umgekehrt Waffen nach Moskau befördern. Berichten zufolge wird der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un in Russlands Fernen Osten erwartet. Er hofft auf neue alte Zeiten.

Familie Kim war schon immer gerne mit dem Zug unterwegs: Der Großvater erreichte über die Schienen sogar die DDR. Das war 1984, den Staatsgründer Nordkoreas, Kim Il Sung, plagte damals Flugangst. Sein Sohn durchquerte in einer nordkoreanischen Version des Orient-Expresses immerhin Russland von Fernost bis Moskau, was langweilig werden kann, weil die Reise etwa eine Woche dauert. Mit 60 Stundenkilometern, so schnell wie ein deutscher Regionalzug, ruckelte er durch die sibirische Weite. Zur Zerstreuung hatte er französische Weine und viele Köche dabei, die ihm unter anderem Hummer bereiteten. Das berichtete ein russischer Beamter, der das nordkoreanische Staatsoberhaupt damals begleitete.