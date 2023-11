von Rune Weichert Norwegen will eine neue Rakete bauen. Sie soll "Super Sonic Strike Missile (3SM) Tyrfing" heißen und in Kooperation mit Deutschland entwickelt werden. Das Projekt ist ein weiterer Baustein in der deutsch-norwegischen Zusammenarbeit.

Deutschland und Norwegen bauen ihre Beziehungen weiter aus: Nachdem Norwegen infolge des Ukraine-Krieges als Gaslieferant für die Bundesrepublik an die Stelle Russlands getreten ist, wollen beide Länder auch im Verteidigungsbereich stärker zusammenarbeiten. Jüngstes Projekt: eine neue "Superrakete".

Norwegen wolle die Entwicklung einer neuen Raketengeneration starten, kündigte Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram am Freitag an. "Wir müssen heute damit beginnen, die Waffen zu entwickeln, die uns vor den Bedrohungen von morgen schützen." Die neue Rakete werde die Verteidigungsfähigkeit des skandinavischen Landes stärken und die Fähigkeit, Ziele in großer Entfernung zu bekämpfen. 2035 soll die Waffe einsatzbereit sein.

"Superrakete" soll von deutscher Marine eingesetzt werden

Partner bei dem Rüstungsprojekt ist nach Angaben der norwegischen Regierung Deutschland. Die Rakete soll unter anderem auf norwegischen und deutschen Marineschiffen zum Einsatz kommen. "Deutschland ist unser wichtigster europäischer Partner bei der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und ein großer und wichtiger Verbündeter in der Nato", sagte Gram.

Bei dem geplanten Flugkörper handelt es sich um eine Weiterentwicklung einer sogenannten Naval Strike Missile (NSM) des norwegischen Rüstungskonzerns Kongsberg Defence and Aerospace. Kongsberg wird auch federführend beim Bau des neuen Anti-Schiffs-Flugkörpers mit dem etwas sperrigen Namen SuperSonic Strike Missile (3SM) Tyrfing sein.

Die aktuellen NSM wurden laut Kongsberg Anfang der 2000er-Jahre entwickelt und von 13 Ländern ausgewählt. Das Projekt werde dazu beitragen, so Verteidigungsminister Gram, "dieses strategisch wichtige technologische Know-how weiterzuentwickeln, sodass weiterhin Raketen entwickeln können, die für andere Nato-Staaten und enge Verbündete attraktiv sind".

Eine Naval Strike Missile (NSM) des norwegischen Rüstungskonzerns Kongsberg Defence and Aerospace © Kongsberg

Deutschland und Norwegen vertiefen Partnerschaft

Die norwegische Regierung schlage nun vor, eine "Entscheidung über den Beginn der ersten Vorentwurfsphase des Projekts" zu treffen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Oslo. Deutschland wolle einen solchen Beschluss im kommenden Jahr prüfen, teilte das Ministerium weiter mit. Nach Abschluss der Entwurfsphase werde die Regierung dem norwegischen Parlament, dem Storting, eine Empfehlung zur Fortsetzung des Projektes vorlegen.

Die SuperSonic Strike Missile (3SM) Tyrfing ist nicht das einzige Rüstungsprojekt der beiden Länder. Im September fiel in Kiel der Startschuss für den Bau eines neuen U-Bootes im Rahmen der deutsch-norwegischen Rüstungskooperation. Auch bei Wartung, Instandsetzung und Ausbildung werde zusammengearbeitet, teilte das Bundesverteidigungsministerium damals mit. Außerdem hat Norwegen deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 bestellt.

Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und dem Fünf-Millionen-Einwohner-Land Norwegen ist die "Declaration of Intent (DoI) on the further Enhancement of Politico-Military and Military Relations" aus dem Jahr 2011. Beide Staaten wollen ihre Beziehungen insgesamt weiter ausbauen und intensivieren. Neben der Verteidigung auch in den Bereichen Wirtschaft und Klima. Anfang November besuchte eine norwegische Delegation aus Politikern und Wirtschaftsvertretern, begleitet von Norwegens Kronprinz Haakon, für mehrere Tage Deutschland, um dies zu unterstreichen.

Quellen: Regierung Norwegens, Kongsberg, Bundesverteidigungsministerium