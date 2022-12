von Nico Fried und Andreas Hoidn-Borchers Die Fotos, die der stern mitgebracht hat, wurden auf dem Besprechungstisch im Kanzleramt ausgebreitet, den Olaf Scholz von Angela Merkel übernommen hat. Es sind Szenen aus 365 besseren und schlechteren Tagen – die der Kanzler auf seine gewohnt trockene Art kommentiert.

Am Vormittag eine Rede beim Beamtenbund, dann Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten, gleich geht es in die SPD-Fraktion, abends kommen die Chefs internationaler Wirtschaftsorganisationen. Ein – fast – normaler Tag im Leben von Olaf Scholz. In seinem Büro im sechsten Stock des Kanzleramts empfängt er an diesem Tag auch den stern, um über sein erstes Jahr als Regierungschef zu sprechen. Ein Jahr, das er sich so nicht vorgestellt hat.