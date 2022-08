Sehen Sie im Video: Neue Enthüllungen in der Cum-Ex-Affäre – Reporter Oliver Schröm über den Schatten von Scholz' Kanzlerschaft.





















Schmutzige Geschäfte und Fragen an den Bundeskanzler: Der stern veröffentlicht zusammen mit dem NDR und dem “Manager Magazin“ neue Erkenntnisse im Cum-Ex-Skandal.





Oliver Schröm: In der stern-Titelgeschichte geht’s darum: Was hat Olaf Scholz beim größten Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik zu verbergen? Es gibt da einen kleinen Teil, der spielt in Hamburg bei einer Privatbank, die mit Cum-Ex Millionen erbeutet hat und das Geld, als man sie erwischt hat, nicht zurückgeben wollte. Dann haben sich die Bänker mit Olaf Scholz getroffen und kurz danach haben sich die Rückforderungen der Stadt in weiße Wölkchen aufgelöst. Wir gehen der Geschichte nach, wie es dazu kommen konnte. Zweiter Teil der Geschichte ist wie Olaf Scholz und sein Umfeld versuchte, diesen Skandal seit zweieinhalb Jahren klein zu reden. Mit allen möglichen Täuschungsmanövern, mit Unwahrheiten bis hin – wie ich finde – mit einer Lüge.





Geheime Dokumente, aus denen der stern und seine Partner erstmal exklusiv zitieren, legen die Vermutung nahe, dass die Aufklärung behindert und dabei womöglich gegen Gesetze verstoßen wurde.





Oliver Schröm: Olaf Scholz bekommt diesen Skandal nicht mehr los. Es ist wie ein Kaugummi an seiner Fußsohle, es klebt an ihm. Er versucht seit zwei Jahren diesen Skandal loszuwerden, wird mittlerweile auch sehr harsch, wenn er darauf angesprochen wird, sagt: Jetzt ist aber auch mal gut. Aber das hat nicht ein Bundeskanzler zu sagen, wann ein Skandal beendet und aufgedeckt ist, sondern das entscheiden immer noch wir Journalisten und auch der stern. Wir versuchen weiter der Suche nachzugehen. – Was das für Olaf Scholz bedeutet, darüber kann man jetzt spekulieren, aber dieser Skandal wird seine Kanzlerschaft überschatten: Er wird ihn nicht mehr loskriegen.





Die ganze Geschichte lesen Sie im aktuellen stern oder bei stern plus.

