von Andreas Hoidn-Borchers und Jan Rosenkranz Olaf Scholz wird 65. Und beschenkt sich selbst gleich doppelt: Mit einer neuen Einigung im Heizungsstreit, der fünften inzwischen. Und mit der Präsentation der Nationalen Sicherheitsstrategie, zu der ein Großaufgebot an Ministern anrückt. Die Ampel-Streitereien gelten nun als das "neue Normal".

Solch ein Bild hat man auch selten. Sehr selten. Fünf Mitglieder der Bundesregierung nebeneinander aufgereiht vor der Hauptstadtpresse. Die Ministerinnen für Inneres und Äußeres, die Minister für Finanzen und Verteidigung und mittendrin der Kanzler. Und das auch noch in so etwas wie – demonstrativer Harmonie. Eine Einigkeitsshow in Zeiten der Zerrissenheit und des Zanks um Asyl und Heizungsgesetz.

Anlass für die Publicity-Sause punktgenau zum 65. Geburtstag des Kanzlers: die Vorstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie, die erste ihrer Art. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Christian Lindner, Boris Pistorius und Nancy Faeser präsentieren sie. Ein derartiges Aufgebot vor der Bundespressekonferenz gab es zum letzten Mal im vorigen Jahrtausend, als die Kanzler noch Schmidt und Kohl hießen. Und die kamen nur in Begleitung von drei Ministern.