von Andrea Ritter In Frankreichs Hauptstadt steigt die Temperatur noch schneller als anderswo. Nun hat die Bürgermeisterin tout Paris verordnet, was viele Metropolen brauchen: die Öko-Wende als Hitzeschutz.

An diesem Sonntag im September ist es still auf den Champs-Élysées. "Man hört die Vögel zwitschern", wundert sich Iris, eine Schottin aus Edinburgh. "So muss es im Lockdown gewesen sein", sagt Martin, ihr Mann. Schnell machen die beiden noch ein Selfie mitten auf der Straße, im Hintergrund der Triumphbogen, umringt von Spaziergängern, einige haben Picknickdecken dabei. Sie wollten den Tag nutzen, sagt Martin: "Paris so erleben zu können – das ist ein Geschenk!"