🇹🇷 Bu resimde insanlık hakları, barış ve özgürlük için mücadele veren ve ülkesini seven bir insan görüyorsunuz.... arkada’da erdoğan __ 🇩🇪 In diesem Bild seht ihr eine Person, die für Menschenrechte, Frieden und Freiheit kämpft und das eigene Land liebt .... im Hintergrund erdogan __ 🇺🇸 In this picture you see a person who fights for human rights, peace and freedom and loves their own country. And in the background erdogan __ #mustafakemalatatürk