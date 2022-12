Das Fundament der Putin-Regierung ist die Teilnahmslosigkeit der Gesellschaft, sagt Andrej Kolesnikow. Die mache auch im neuen Jahr alles möglich – auch den Einsatz nuklearer Waffen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde in Washington als Kämpfer für die Demokratie gefeiert. Gleichzeitig versprach Russland Präsident Wladimir Putin in Moskau die Fortsetzung des Krieges mit allen Mitteln. Merkt Putin nicht, dass dieser Weg in eine Sackgasse führt?

Putin weiß nicht, was er machen soll. Er hat ein Mantra: Die Ziele werden erreicht. Aber was für Ziele? Und wann? Von allen Zielen, die er zu Kriegsbeginn ausgegeben hatte, hat er das Gegenteil erreicht. Er hat die nationale Identität der Ukrainer gestärkt und die Aufrüstung des Nachbarn vorangetrieben. Putin hat keine Strategie. Wird er die Raketenangriffe fortsetzen oder eher den Bodenkrieg intensivieren? Niemand weiß es.