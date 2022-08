von Leon Berent Die Plakate sind wieder da. Einige Kostüme. Auf den Straßen und Plätzen deutscher Großstädte versammeln sich erneut Tausende Querdenker. Was fordern sie heute?

Es ist 14.20 Uhr, als Querdenker-Anwalt Ralf Ludwig auf die Bühne vor dem Reichstagsgebäude steigt. "So, normalerweise halte ich meine Reden ja frei, jetzt hab ich Zettel in der Hand." Was er in der Hand hält, ist ein Brief des Mannes, der Querdenken gegründet hat und jetzt in Untersuchungshaft sitzt: Michael Ballweg. Der Grund: Verdacht auf Betrug und Geldwäsche von mehr als einer Millionen Euro Querdenker-Spenden. Ballweg sieht sich als politischer Gefangener, vergleicht sich mit dem 68er-Anführer Rudi Dutschke. "Die Ähnlichkeiten sind verblüffend", schreibt Ballweg. Dutschke saß nie im Gefängnis – doch die Menge klatscht und johlt.