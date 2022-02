Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine Afrikanische Studenten berichten von rassistischer Diskriminierung auf Flucht nach Polen

Auf der Flucht vor Russlands Krieg in der Ukraine, berichten afrikanische Studenten von Rassismus und Abweisung an der polnischen Grenze. Videos in den sozialen Medien scheinen ihre Aussagen zu bestätigen.

Auf der Flucht vor Russlands Krieg gegen die Ukraine erheben afrikanische Flüchtlinge Vorwürfe einer rassistisch motivierten Zurückweisung durch polnische Grenzbehörden. "Südafrikanische Studenten und andere Afrikaner wurde übel mitgespielt an der ukrainisch-polnischen Grenze", schrieb Clayson Monyela vom südafrikanischen Außenministerium am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter.

Rassismus an Polens Grenzen

Bereits zuvor waren Videos in den sozialen Medien aufgetaucht, die eine Zurückweisung afrikanischer Flüchtlinge zeigten. Botschaftsmitglieder versuchten an der Grenze, den festsitzenden Afrikanern die Ausreise zu ermöglichen, so Monyela.

Dabei handelt es überwiegend um Studentinnen und Studenten aus Ghana, Nigeria, Kenia, Südafrika, Äthiopien, Somalia und anderen Staaten des Kontinents.